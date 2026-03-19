Robert Lewandowski ha stabilito un nuovo record nella Champions League, segnando contro diverse squadre nel corso della competizione. Con le sue reti, ha superato i precedenti traguardi personali e ha segnato in più incontri rispetto a qualsiasi altro attaccante. Il calciatore polacco ha raggiunto questa cifra in diverse edizioni della competizione, confermando la sua presenza costante e decisiva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Champions League è il palcoscenico più prestigioso del calcio europeo, dove i migliori giocatori del mondo si sfidano per la gloria. In questo contesto, Robert Lewandowski ha recentemente raggiunto un traguardo straordinario: è diventato il 41° giocatore contro il quale ha segnato nella competizione europea. Questo risultato non solo sottolinea la sua straordinaria abilità come attaccante, ma lo posiziona anche come il calciatore che ha trafitto le reti di più squadre diverse nella storia della Champions League. La prestazione di Lewandowski contro il Newcastle ha catturato l’attenzione dei fan e degli esperti di calcio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lewandowski stabilisce record storico per squadre contro cui ha segnato in Champions League.

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