Il Napoli ha segnato solo 7 gol in Champions League | è il 28esimo attacco della competizione

Il Napoli in questa edizione della Champions League ha segnato solamente sette gol, posizionandosi al 28º posto per attacco tra le squadre partecipanti. La sua prestazione offensiva si colloca tra le più deludenti della competizione, con solo alcune squadre che hanno segnato meno. Questo dato riflette una fase difficile per il reparto offensivo del club, evidenziando le sfide affrontate in questa campagna europea.

La mediocre campagna Champions del Napoli è fotografata impietosamente dal numero dei gol segnati. Solo Benfica, Kairat, Villareal, Slavia Praga e Pafos hanno fatto peggio. Champions League, la classifica dei gol fatti. Gli uomini di Antonio Conte hanno messo a referto 7 gol (2 contro lo Sporting, 2 contro il Psv e il Qarabag e 1 contro il Copenaghen). Quello azzurro è il 28esimo attacco della competizione, a pari merito con Ajax, Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise. Persino l’Olympiacos ha fatto meglio con 8 gol segnati. Ricordiamo che questa classifica non è una classifica numerica secca, ma è ordinata per gol segnati con posizioni a pari merito 1ª posizione – 20 gol Bayern Monaco – 20 Paris Saint-Germain – 20 Arsenal – 20 4ª posizione – 19 gol Real Madrid – 19 Borussia Dortmund – 19 6ª posizione – 18 gol Barcellona – 18 7ª posizione – 16 gol Newcastle – 16 Atlético Madrid – 16 9ª posizione – 15 gol Psv – 15 Tottenham – 15 11ª posizione – 14 gol Juventus – 14 Chelsea – 14 Sporting – 14 Liverpool – 14 15ª posizione – 13 gol Qaraba? – 13 Inter – 13 Manchester City – 13 18ª posizione – 12 gol BodøGlimt – 12 Club Brugge – 12 20ª posizione – 11 gol Marsiglia – 11 Copenhagen – 11 22ª posizione – 10 gol Bayer Leverkusen – 10 Atalanta – 10 Eintracht Francoforte – 10 25ª posizione – 9 gol Galatasaray – 9 26ª posizione – 8 gol Monaco – 8 Olympiacos – 8 28ª posizione – 7 gol Ajax – 7 Athletic Club – 7 Union Saint-Gilloise – 7 Napoli – 7 32ª posizione – 6 gol Benfica – 6 33ª posizione – 5 gol Kairat Almaty – 5 Villarreal – 5 35ª posizione – 4 gol Slavia Praga – 4 Pafos – 4 L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

