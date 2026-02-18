Gordon nella storia del Newcastle | ha raggiunto un traguardo clamoroso in Champions League contro il Qarabag Cosa ha fatto!?

Gordon ha scritto una pagina importante nella storia del Newcastle durante la partita di Champions League contro il Qarabag. Con un gol decisivo, ha portato la squadra alla vittoria e ha raggiunto un record personale. Il suo goal ha acceso la speranza di qualificazione e ha attirato l’attenzione degli appassionati. La sua prestazione ha dimostrato il suo talento e la determinazione nel momento più difficile. Ora, il suo nome resterà impresso tra i protagonisti di questa competizione. La sua impresa resta impressa nella memoria dei tifosi.

Anthony Gordon ha segnato 4 gol. In una partita di Champions League. Tutti nel primo tempo