L’Europa premia Iseo | vince 46 mila euro grazie al programma Cerv

Il Comune di Iseo ha ricevuto una comunicazione da Bruxelles che annuncia la vittoria di un nuovo bando europeo, ottenendo un finanziamento di 46 mila euro. Con questa vittoria, sono ora dodici i progetti premiati dall’Europa nel corso degli ultimi anni, su un totale di diciotto presentati dal Comune di Iseo.

Iseo. Da Bruxelles è da poco giunta la comunicazione che proclama il Comune di Iseo vincitore del nuovo bando europeo, portando a 12 i progetti premiati, su 18 presentati nel corso degli anni. In questo caso si tratta del programma Cerv – l’ex Europe for Citizens -, che si occupa di proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati dell’Ue. La cittadina, situata sull’omonimo lago, è capofila di un accordo che coinvolge i comuni di Trakai (Lituania), Keskthely (Ungheria) e Skradin (Croazia), tutti facenti parte del consorzio Neulakes che del progetto è partner operativo. L’Amministrazione iseana incasserà 46 mila euro. Il guadagno sarà utilizzato per organizzare incontri nelle località coinvolte a cominciare da Iseo, dove il programma prenderà il via a giugno in corrispondenza con il “Festival dei laghi europei”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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