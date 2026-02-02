Gioca 2 euro e ne vince 100 mila euro | la dea bendata bacia Pagani

La Campania torna a sorprendere nel mondo del gioco d’azzardo. Durante il weekend, un giocatore di Pagani ha puntato appena 2 euro e ha portato a casa 100 mila euro grazie al 10eLotto. La vincita record si è verificata proprio in provincia di Salerno, confermando ancora una volta il ruolo di questa regione nel panorama delle grandi estrazioni italiane.

La Campania si conferma protagonista nel 10eLotto. Nell'ultimo weekend, la vincita più alta centrata in Italia è stata infatti realizzata in provincia di Salerno. A guidare il bilancio regionale – segnala Agimeg – è infatti un premio da 100.000 euro al 10eLotto, a cui si aggiunge una vincita al Lotto sempre nel Salernitano. La vincita più importante del fine settimana arriva da Pagani, dove nell'estrazione del 10eLotto un "9", giocato con 2 euro, ha permesso di incassare 100.000 euro. Il premio è stato centrato in una ricevitoria di piazza D'Arezzo. Sempre in provincia di Salerno, ma questa volta al Lotto, si registra una vincita a Cava de' Tirreni.

