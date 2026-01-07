Per la Befana il 10eLotto premia l' Agrigentino | centrato un 9 che vale 20 mila euro

Da agrigentonotizie.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10eLotto premia l’Agrigentino: un giocatore di Canicattì ha vinto 20.000 euro centrando un “9” in occasione della Befana. La schedina è stata giocata in un punto vendita di via Rosolino Pilo e rappresenta il terzo premio più alto in Sicilia nell’ultimo concorso. Un risultato che conferma l’interesse e la possibilità di vincite significative legate al gioco.

A Canicattì un giocatore ha vinto 20 mila euro al 10eLotto. La schedina è stata giocata in un punto vendita di via Rosolino Pilo e ha centrato un “9”, il terzo premio più alto in Sicilia dell’ultimo concorso.La vincita risale al concorso della vigilia dell'Epifania. Secondo i dati di Agipronews. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

per la befana il 10elotto premia l agrigentino centrato un 9 che vale 20 mila euro

© Agrigentonotizie.it - Per la Befana il 10eLotto premia l'Agrigentino: centrato un "9" che vale 20 mila euro

Leggi anche: La fortuna torna a baciare l’Agrigentino, vinti 20 mila euro al 10eLotto: ecco dove

Leggi anche: La fortuna torna a baciare la provincia, centrato un “nove” al 10eLotto da oltre 50 mila euro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

befana 10elotto premia agrigentinoPer la Befana il 10eLotto premia l'Agrigentino: centrato un "9" che vale 20 mila euro - Si tratta della terza migliore vincita in Sicilia per la specifica estrazione. agrigentonotizie.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.