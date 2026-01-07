Per la Befana il 10eLotto premia l' Agrigentino | centrato un 9 che vale 20 mila euro

Il 10eLotto premia l’Agrigentino: un giocatore di Canicattì ha vinto 20.000 euro centrando un “9” in occasione della Befana. La schedina è stata giocata in un punto vendita di via Rosolino Pilo e rappresenta il terzo premio più alto in Sicilia nell’ultimo concorso. Un risultato che conferma l’interesse e la possibilità di vincite significative legate al gioco.

