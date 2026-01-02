Mattarella al Papa | L’Italia ripudia la guerra no alla legge del più forte

Il presidente Mattarella ha ribadito l’impegno dell’Italia a ripudiare la guerra, sottolineando l’importanza di promuovere un ordine internazionale fondato sul diritto. In un incontro con il Papa, ha affermato che il paese continuerà a contribuire alla risoluzione dei conflitti e a sostenere la pace, in coerenza con i principi della Costituzione italiana. Un messaggio di stabilità e responsabilità in un momento di tensione globale.

