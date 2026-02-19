Letizia di Spagna la regina e il look che è la migliore promozione possibile per la lana spagnola
Letizia di Spagna ha attirato l’attenzione durante la presentazione dell’Alianza por la Lana, un evento dedicato alla promozione della lana spagnola. La regina ha scelto un tailleur pantalone blu navy, realizzato con lana merino di alta qualità. La sua scelta di abbigliamento mette in risalto le eccellenze tessili del paese e rafforza l’immagine del settore. Il look elegante e sobrio ha fatto parlare tra gli esperti di moda e tessile, dimostrando come il suo stile possa valorizzare il prodotto locale.
Consapevole del grande impatto che hanno le sue scelte di stile, Letizia di Spagna ha deciso di utilizzare questo potere per sostenere le cause che le stanno più a cuore. Dopo la tempesta Dana che ha messo in ginocchio la comunità valenciana, Su Majestad si è spesa molto per aiutare i brand di quel territorio funestato dalla catastrofe climatica e qualche mese fa aveva sfoderato un completo in tweed uscito da una sartoria che impiega donne sopravvissute alla tratta di esseri umani.
