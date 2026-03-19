Equinozio di primavera 2026 | quando arriva a che ora e perché non cade il 21 marzo

L’equinozio di primavera del 2026 avverrà il 20 marzo, non il 21 come di consueto, alle ore 16:24 UTC. Questo cambiamento si verifica a causa delle variazioni nel calendario e nel moto orbitale della Terra, che influenzano la data precisa dell’evento. La data di inizio della primavera astronomica può quindi variare di anno in anno, senza seguire un criterio fisso.

L’Equinozio di Primavera 2026 segna uno di quei passaggi che non si vedono, ma si sentono: la luce che torna a prendersi spazio, le giornate che si allungano, l’aria che cambia ritmo. Eppure, anche quest’anno, c’è un dettaglio che sorprende: la primavera non inizierà il 21 marzo, non per una curiosità da calendario, ma per il risultato preciso dei movimenti della Terra nello spazio. Per capire cosa succede davvero, bisogna guardare al cielo, ai numeri e a un meccanismo astronomico molto più preciso delle abitudini. Dietro l'equinozio di primavera c’è un equilibrio geometrico molto preciso. La Terra ruota attorno al Sole con un asse inclinato di circa 23°27', ed è proprio questa inclinazione a generare le stagioni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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