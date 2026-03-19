Il business dei cingolati Difesa Iveco a Leonardo Operazione da 1,6 miliardi

Leonardo ha completato l’acquisizione del business Difesa di Iveco Group, che comprende i marchi Idv e Astra, per un valore di 1,6 miliardi di euro. L’operazione rappresenta un investimento importante nel settore della difesa terrestre e mira a rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato militare. La transazione è stata finalizzata nelle ultime settimane, segnando un passaggio chiave per entrambe le aziende coinvolte.

Leonardo finalizza l’acquisizione del business Difesa di Iveco Group (marchi Idv e Astra) per 1,6 miliardi, un ulteriore passo verso il consolidamento della propria posizione di riferimento nel settore della difesa terrestre. L’operazione, finanziata con la cassa disponibile, rafforza inoltre il suo ruolo di Oem (Original equipment manufacturer) integrato, con un portafoglio di soluzioni complete per la difesa e la sicurezza, su piattaforme cingolate e ruotate. "L’acquisizione ci rafforza come attore di riferimento nel settore della difesa terrestre e ci rende ancora più competitivi in un segmento di mercato caratterizzato da significative prospettive di crescita future. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il business dei cingolati. Difesa Iveco a Leonardo. Operazione da 1,6 miliardi Articoli correlati Leonardo vola, 19 miliardi di ricavi. Via all’acquisizione di Iveco DefenceLa Spezia, 26 febbraio 2026 – Leonardo è in forte crescita: i ricavi, pari a 19,5 miliardi, registrano un aumento del 9,8% sul 2024 (+10,9% rispetto... Pizza, un business da 160 miliardi: la classifica mondiale dei consumiUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Difesa Iveco Argomenti discussi: Il business dei cingolati. Difesa Iveco a Leonardo. Operazione da 1,6 miliardi. Il business dei cingolati. Difesa Iveco a Leonardo. Operazione da 1,6 miliardiCosì ci rafforziamo come attore di riferimento del comparto terrestre. Il gruppo assume il pieno controllo del Cio e la responsabilità dei veicoli. . lanazione.it Leonardo finalizza l’acquisto del business Difesa di Iveco GroupCon questa operazione Leonardo consolida il ruolo di player di riferimento nel settore europeo della Difesa terreste ... aresdifesa.it