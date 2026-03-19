L’emporio della solidarietà | Avviati attività e corsi Comunità pronta a entrare

Nel seminario vescovile, un edificio con una storia di studi e preghiere, sono iniziati nuovi progetti e corsi promossi dall’emporio della solidarietà. La comunità locale si prepara a partecipare alle attività avviate, mentre gli spazi vengono trasformati per accogliere iniziative di supporto e incontro. La struttura, che per anni ha avuto un ruolo religioso, ora si apre a servizi e progetti rivolti alla collettività.

Nel silenzio antico del Seminario vescovile, tra corridoi che per decenni hanno custodito studio e preghiera, oggi si respira un’aria diversa. È l’odore della vernice fresca, dei lavori appena conclusi, ma soprattutto quello di un progetto che ha preso forma più in fretta di quanto ci si aspettasse. Si chiama Emporio della Solidarietà e, tra i progetti finanziati dal Pnrr, è uno dei primi ad arrivare al traguardo. L’idea è semplice e ambiziosa allo stesso tempo: trasformare un luogo storico del centro cittadino in un punto di riferimento per chi vive situazioni di fragilità, povertà o disabilità. Un centro servizi che nasce da un’alleanza tra pubblico e privato sociale, e che oggi è pronto ad aprire le porte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’emporio della solidarietà: "Avviati attività e corsi. Comunità pronta a entrare" Articoli correlati Leggi anche: Capodanno all'insegna della solidarietà: donazione della comunità cinese ad Ant "Umarell tour", terza tappa all’Emporio solidale tra comunità, rigenerazione urbana e sostegno alle fragilitàDue piani di servizi, un internet point, una biblioteca, un angolo giochi per i più piccoli, un market, spazi destinati all’ascolto. Una raccolta di contenuti su L'emporio della solidarietà Avviati... Temi più discussi: L’emporio della solidarietà: Avviati attività e corsi. Comunità pronta a entrare; Una rete di comunità che genera futuro; Nasce l’Emporio solidale, tessera a punti per ottenere alimentari; Parma, io ci sto! sostiene Food Farm Solidale. La Chiesa di Verona celebra 10 anni di Emporio della SolidarietàCaritas Diocesana Veronese giunge quest’anno al decimo anniversario di attività degli Empori della Solidarietà e la Chiesa di Verona la festeggia. acistampa.com Empori della solidarietà nelle chiese sconsacrateAffinché, anche se non con la fede, possano essere ancora di supporto alle necessità terrene del territorio. È infatti in corso, tra l’Arcidiocesi e la Soprintendenza, un procedimento per trasformare ... lanazione.it Rimossi e avviati a rottamazione tre veicoli fuori uso, altri quattro veicoli in sosta prolungata sono stati sequestrati perché privi di assicurazione. Rimosse inoltre nella sola giornata di oggi 32 biciclette abbandonate su segnalazione dei cittadini e in collaborazio - facebook.com facebook Cuba, il presidente Díaz-Canel ammette: «Avviati colloqui con Usa» per porre fine al blocco del petrolio x.com