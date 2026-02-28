Umarell tour terza tappa all’Emporio solidale tra comunità rigenerazione urbana e sostegno alle fragilità

La terza tappa dell’“Umarell tour” si svolge all’Emporio solidale, un luogo che ospita due piani con servizi come internet point, biblioteca, area giochi per bambini, market e spazi dedicati all’ascolto. Si tratta di uno spazio aperto alla comunità, volto a favorire la rigenerazione urbana e il sostegno alle persone più fragili, offrendo diverse opportunità di incontro e assistenza.

Due piani di servizi, un internet point, una biblioteca, un angolo giochi per i più piccoli, un market, spazi destinati all'ascolto. E ancora: un magazzino di oltre 200 metri quadrati e un grande parco che fa da cornice. Sabato mattina il nuovo appuntamento con l'"Umarell tour", la passeggiata.