Papa Leone celebra la messa del giorno di Natale | Come non pensare alle tende di Gaza?

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini a Gaza delle tende squassate dalle tempeste torrenziali d'acqua di questi giorni e dei profughi palestinesi costretti a combattere col freddo e col fango alle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

papa leone celebra la messa del giorno di natale come non pensare alle tende di gaza

© Ilmattino.it - Papa Leone celebra la messa del giorno di Natale: «Come non pensare alle tende di Gaza?»

Leggi anche: La prima messa di Natale di papa Leone XIV: «Penso alle tende di Gaza esposte al freddo». Alle 12 la benedizione Urbi et Orbi

Leggi anche: Papa Leone XIV celebra la messa di Natale: “Nessuno ci crede, ma la pace è già tra noi”

