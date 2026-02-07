Licia Colò e la figlia Liala vittime di fake news | Ci ferisce nel nostro intimo

Licia Colò e sua figlia Liala sono finite vittime di fake news che le hanno colpite nel profondo. Le due donne si sentono ferite da notizie false che circolano online e che diffondono informazioni ingannevoli sulla loro vita. Mentre le intelligenze artificiali si diffondono sempre di più, alcuni usano queste tecnologie per creare confusione e disturbare le persone. La loro voce è chiara: si sentono tradite e ferite nel loro intimo.

Mentre le AI generative diventano sempre più delle compagne inseparabili per molti, c'è qualcuno che si "diverte" (sempre che di divertimento si possa parlare) a sfruttare questa tecnologia per infastidire il prossimo. O peggio, per arrecargli un danno. Per fortuna quest'ultimo non è il caso specifico di Licia Colò e della figlia Liala Antonino, ma quanto accaduto ha comunque lasciato loro l'amaro in bocca: sono circolate in rete alcune foto fake, che le ritrae intente a mostrare dei polpi come trofeo di pesca. Cosa che stride, e non poco, con il loro essere ferventi ambientaliste e animaliste.

