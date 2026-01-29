Il viaggio degli oggetti personali delle vittime Covid | Bigoli presenta il suo film Quel che resta

Giovedì 29 gennaio, al Salone Snaporaz, si terrà la proiezione speciale del film “Quel che resta” di Giampaolo Bigoli. L'evento, organizzato dal Centro per le Famiglie Distrettuale, sarà seguito da un dialogo con Fabio Cola, psicologo, consulente e formatore, Giampaolo Bigoli, autore e regista, e Mariachiara Illica Magrini, autrice. Il film ripercorre l’esperienza di un gruppo di cittadini attivi durante il lockdown del marzo 2020 a Parma: un’iniziativa nata dal desiderio di raccogliere e restituire alle famiglie gli oggetti personali delle vittime del Covid rimasti negli ospedali. Una scelta profondamente umana che porta al centro dell’attenzione la domanda più autentica: cosa resta alle persone quando tutto il resto viene meno? Attraverso il viaggio degli oggetti – fotografie, quaderni, piccoli effetti quotidiani – la pellicola diventa un racconto corale su memoria, dignità, legami e sul bisogno, profondamente condiviso, di trovare un modo per restare comunità anche dentro l’esperienza della perdita.🔗 Leggi su Riminitoday.it

