Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, Pupo si esibirà insieme a Dargen D’Amico. Prima dell'esibizione, Pupo ha rivolto una domanda alla Rettore, chiedendole chi tra loro due fosse Mussolini e chi Guevara. La frase ha attirato l'attenzione tra il pubblico presente e i telespettatori, mentre l'artista si prepara a salire sul palco con il collega.

Uno dei protagonisti della serata delle cover di questa sera al Festival sarà Pupo, che tornerà all’Ariston per duettare con Dargen D’Amico. Insieme a loro ci sarà anche il trombettista Fabrizio Bosso e i tre insieme omaggeranno uno dei maggiori successi di Pupo, “Su di noi”. Intercettati alla porta carraia da Rosanna Cacio per “La Volta Buona” hanno raccontato che cosa il pubblico da casa deve aspettarsi dalla loro esibizione. “Quello che ha fatto Dargen è qualcosa di geniale, davvero pazzesco. Non potete immaginare come questa canzone è diventata“, ha raccontato Pupo. È stato poi Dargen D’Amico a svelare come è nata la collaborazione tra loro due: “C’è stata l’intercessione di un ormai amico in comune, Carlo Conti, che ringraziamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hai detto che il nostro duo è come Mussolini e Che Guevara insieme. Chi è chi?”: la domanda di Pupo (che stasera sarà a Sanremo con Dargen D’Amico) alla Rettore

Leggi anche: Sanremo 2026, Donatella Rettore esagera: "Come Mussolini e Che Guevara", roba estrema all'Ariston

