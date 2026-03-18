Una foto ha catturato un momento tra Ilaria Salis e Aleida Guevara, la figlia del Che, mentre sorridono insieme. L’immagine mostra Salis con un cuore rosso disegnato sul petto, mentre si scatta un selfie con Guevara. La scena si svolge in un contesto che ha attirato l’attenzione, lasciando in secondo piano eventuali dettagli aggiuntivi. La foto è destinata a suscitare discussioni e commenti.

C’è la foto, prima di tutto. E poi c’è tutto il resto, che quasi scompare. in uno scatto destinato a far discutere più delle parole, Ilaria Salis sorride accanto a Aleida Guevara. Una posa carica di simboli, di quelli che non passano mai inosservati. Perché non è una turista qualsiasi in visita all’Avana. È un’europarlamentare italiana, in missione umanitaria. E allora la domanda diventa inevitabile: era davvero il caso? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilaria Salis (@ilasalis) Già, perché il viaggio a Cuba nasce con tutt’altra premessa. "Stiamo partendo per Cuba per portare aiuti umanitari porteremo farmaci alla popolazione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cuba, Salis e il solito cuore rosso: selfie con la figlia del Che

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