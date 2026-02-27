Mai punite le toghe che hanno spedito i bimbi nell’orrore del Forteto

Il tribunale ha condannato il Comune di Vicchio a risarcire le vittime degli abusi avvenuti nel Forteto, ma non ha punito le toghe coinvolte nel passato. Nonostante le accuse di maltrattamenti e abusi sui minori, nessuna azione legale è stata intrapresa contro i giudici che hanno gestito i procedimenti. La vicenda riguarda anche un maxi risarcimento deciso dal tribunale.

La terribile vicenda che vede suo malgrado protagonista la famiglia nel bosco, per quanto sconvolgente, appare quasi come un fatto di poco conto se la si paragona a quanto avvenne per decenni al Forteto. La storia purtroppo non è conosciuta dai più, anche perché è stata per troppo tempo accuratamente occultata poiché estremamente dannosa per l’immagine di una bella fetta di mondo progressista. Eppure parliamo di uno dei casi più abominevoli della storia italiana. Il Forteto fu il tentativo di realizzare una utopia sinistrorsa, e come tutte le utopie è finito in tragedia. La comunità, fondata nel 1977 da Rodolfo Fiesoli, Luigi Goffredi e altri, aveva lo scopo deliberato di decostruire e poi sostituire la famiglia tradizionale, creando nuovi tipi di legami umani. 🔗 Leggi su Laverita.info

