Guerra in Iran la Nato intercetta missile sopra la Turchia Macron | Attacco a Cipro è attacco all' Europa Il prezzo del petrolio vola a 120 dollari | Perché il G7 è pronto a usare le riserve strategiche
La Nato ha intercettato un missile sopra la Turchia, mentre il presidente francese ha definito l'attacco a Cipro come un attacco all'Europa. Intanto, il prezzo del petrolio ha raggiunto i 120 dollari al barile. Nei paesi del Golfo, si sono verificati nuovi attacchi, e il G7 sta valutando l'uso delle riserve strategiche per rispondere alla situazione.
Paesi del Golfo di nuovo sotto attacco. Il Financial Times: «Il G7 discute oggi il rilascio delle riserve strategiche di petrolio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
