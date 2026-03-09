Guerra in Iran la Nato intercetta missile sopra la Turchia Macron | Attacco a Cipro è attacco all' Europa Il prezzo del petrolio vola a 120 dollari | Perché il G7 è pronto a usare le riserve strategiche

La Nato ha intercettato un missile sopra la Turchia, mentre il presidente francese ha definito l'attacco a Cipro come un attacco all'Europa. Intanto, il prezzo del petrolio ha raggiunto i 120 dollari al barile. Nei paesi del Golfo, si sono verificati nuovi attacchi, e il G7 sta valutando l'uso delle riserve strategiche per rispondere alla situazione.