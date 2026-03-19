le molte facce della violenza online contro le donne

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le testimonianze di donne che affrontano violenza, insulti e minacce sui social media e altre piattaforme online. Le problematiche legate alla misoginia digitale sono diventate un fenomeno diffuso, coinvolgendo utenti di diversi paesi e età. Le donne riferiscono di commenti offensivi, molestie e intimidazioni che si verificano quotidianamente nel mondo digitale.

Questo articolo è parte della campagna Unite a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla. La prima volta che online uno sconosciuto mi augurava di essere stuprata è stata in un commento a un articolo che avevo scritto sui pregiudizi che circondano la comunità rom in Italia. Era il 2014 e in quel momento l’odio verso quella comunità stava raggiungendo nuovi livelli di violenza. Negli anni successivi mi è capitato altre volte di ricevere commenti simili, in maniera più o meno velata, soprattutto quando erano toccati temi divisivi, come per esempio le migrazioni. A differenza di quanto succedeva ai colleghi maschi impegnati sugli stessi argomenti, il commento più gettonato per le giornaliste era: “Spero che ti stuprino”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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