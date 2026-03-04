Alessandro Barbero al Teatro Verdi | Le molte facce di San Francesco

Al Teatro Verdi di Pisa si è svolta una lectio magistralis di Alessandro Barbero nell’ambito della rassegna “San Francesco 1226–2026”. Lo storico ha affrontato il tema delle diverse rappresentazioni di San Francesco, illustrando aspetti e interpretazioni legate alla figura del santo. L’evento ha coinvolto il pubblico presente, con l’intervento di Barbero che ha approfondito alcuni aspetti della vita e delle immagini di San Francesco.

Lo storico protagonista di una lectio magistralis al Teatro Verdi di Pisa per la rassegna “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”, promossa dall’Università di Pisa. Lo storico protagonista di una lectio magistralis al Teatro Verdi di Pisa per la rassegna “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”, promossa dall’Università di Pisa. Una casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e peccati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alessandro Barbero al Teatro Verdi: “Le molte facce di San Francesco” Pisa, tutto esaurito per Barbero. Al Teatro Verdi l’appuntamento su San FrancescoPisa, 3 marzo 2026 – Pisa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della rassegna dedicata a San Francesco, con protagonista uno... Alessandro Barbero racconta San Francesco: sold out al DonizettiAlessandro Barbero torna lunedì 15 dicembre al Teatro Donizetti di Bergamo (ore 18. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alessandro Barbero. Temi più discussi: Alessandro Barbero a Pisa per la lectio magistralis su San Francesco; Circo Massimo, Alessandro Barbero in San Francesco, un santo scomodo; Pisa, tutto esaurito per Barbero. Al Teatro Verdi l’appuntamento su San Francesco; Alessandro Barbero il 29 giugno al Circo Massimo. Lectio Magistralis di Alessandro Barbero per la rassegna 'San Francesco 1226-2026' a PisaIl Teatro Verdi di Pisa accoglie mercoledì 4 marzo l'appuntamento dal titolo 'Le molte facce di San Francesco'. Disponibile diretta streaming. gonews.it Barbero e San Francesco: Era un rivoluzionario. Ma non in senso modernoLo storico oggi a Pisa: Non biasimava i crociati, ma andò a parlare col Sultano. La lectio magistralis nella rassegna promossa dall’università e da Qn-La Nazione ... lanazione.it Alessandro Barbero torna a parlare del Referendum Costituzionale del 22-23 marzo, in particolare di un punto molto controverso e pericoloso: la composizione del nuovo CSM. #VotaNo #referendumgiustizia #referendumcostituzionale #referendum22e23mar facebook