Violenza contro le donne | perché le norme non bastano l' incontro a Catania

Un dibattito sulla violenza contro le donne ha attirato molti partecipanti a Catania, dopo che un evento ha affrontato il tema delle leggi che non sono sufficienti. La discussione si è concentrata sulle carenze delle norme attuali e sulle difficoltà delle donne nel denunciare le violenze. Nel corso dell’incontro sono stati condivisi esempi concreti di situazioni di abuso e di ostacoli legali. La discussione continua tra i presenti, alla ricerca di soluzioni pratiche.

“Violenza contro le donne: perché le norme non bastano”. Questo il tema dell’evento che si è svolto nella sala conferenze dell’Hotel Plaza, organizzato e promosso dalla deputata regionale del Pd, Ersilia Saverino. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di oltre 700 persone provenienti da ogni parte della Sicilia, in rappresentanza di simpatizzanti, militanti e amministratori delle diverse realtà politiche e sociali dell’Isola. Una sala gremita, attenta e partecipe, che ha sancito la necessità di affrontare una tematica fondamentale e ancora drammaticamente attuale. Nonostante leggi, sentenze e campagne di sensibilizzazione, la violenza di genere persiste, spesso nascosta nel silenzio, altre volte esplodendo in tutta la sua gravità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Prevenire la violenza contro le donne, “Come ne parlo in classe” l'incontro anche con Gino Cecchettin al San GaetanoGino Cecchettin partecipa all'iniziativa “Come ne parlo in classe” per affrontare la prevenzione della violenza contro le donne.

Violenza su donne: incontro Pd-Fondazione Iotti a 30 anni da legge contro violenza sessualeRoma, 13 febbraio - Il Pd e la Fondazione Iotti si sono incontrati oggi per ricordare i trent’anni dalla legge contro la violenza sessuale, un evento che mira a riflettere sul passaggio da un’applicazione stretta del reato alla promozione di una cultura del consenso.

Antonio Belloni, ex senatore: «La riforma sulla violenza è il vanto da parlamentare. Più tutele per le donne»RIETI - Ha legato il proprio nome alla legge che, trent’anni fa, trasformò il reato di violenza sessuale contro le donne in delitto contro la persona e non più contro la ... ilmessaggero.it

Violenza sulle donne, Bonaccini a Catania: Dietrofront della destraMi auguro – ha aggiunto – che Meloni e la destra ci ripensino perché è clamoroso che non si accetti una legge di buon senso che non dovrebbe trovare ostacoli di parte, perché di fronte a una ... livesicilia.it

