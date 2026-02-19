Società di Anzio evade le tasse e distribuisce 1,5 milioni di euro a teste di legno | sequestrati i beni

Una società di Anzio evadeva le tasse e distribuiva 1,5 milioni di euro a persone fittizie. Le autorità hanno scoperto che il denaro veniva spostato tra varie società create appositamente. Le indagini dei finanzieri del comando di Roma hanno portato al sequestro di beni per bloccare le operazioni illecite. Durante le verifiche, sono state individuate numerose transazioni sospette e clienti compiacenti che ricevevano cifre ingenti senza giustificativi. La scoperta mette in luce un sistema complesso di frode fiscale e riciclaggio. Le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire ogni dettaglio.

Evadevano le tasse e distribuivano il denaro e teste di legno. A smascherare il sistema di una società di Anzio, in provincia di Roma, i finanzieri del comando provinciale di Roma. I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal tribunale di Velletri, all'esito di un'indagine per riciclaggio che coinvolge otto persone residenti nei comuni di Velletri, Latina e Cisterna di Latina. Il provvedimento scaturisce da una verifica fiscale condotta dalle fiamme gialle della compagnia di Nettuno nei confronti di una società con sede ad Anzio, risultata evasore totale. L'impresa, operante nel settore portuale, non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi e dell'Iva per gli anni dal 2017 al 2019, omettendo completamente il versamento delle imposte dovute.