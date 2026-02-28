Iran media israeliani | Khamenei è morto il corpo ritrovato sotto le macerie L’attacco con 30 bombe sul palazzo e la versione di Netanyahu

Secondo i media israeliani, la guida suprema iraniana sarebbe morta dopo un attacco con circa trenta bombe che avrebbe colpito il suo palazzo, provocando il crollo della struttura. L’attacco, attribuito a Stati Uniti e Israele, si sarebbe svolto all’alba di sabato e avrebbe causato la scoperta del corpo sotto le macerie. Il primo ministro israeliano ha rilasciato una dichiarazione sulla versione ufficiale dell’operazione.

La Guida suprema dell’Iran Ali Khamenei è morto nel massiccio attacco sul suo palazzo lanciato oggi da Stati Uniti e Israele nell’ambito dell’ operazione militare avviata all’alba di sabato. Lo scrivono i media israeliani, secondo i quali il corpo dell’Ayatollah sarebbe stato recuperato sotto le macerie. La relativa «documentazione» sarebbe stata mostrata al premier israeliano Benjamin Netanyahu. Che ufficialmente al momento ha detto solo che vi sono «segnali crescenti che Khamenei non ci sia più». Al momento la notizia non è stata confermata da fonti ufficiali di governo né di Stati Uniti, né dall’Iran. Sul complesso residenziale dove si ritiene la Guida suprema viva, riparato probabilmente da settimane in un bunker, sarebbero state sganciate ben 30 bombe, secondo quanto riporta il Canale 12 israeliano. 🔗 Leggi su Open.online

