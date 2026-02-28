Khamenei è morto recuperato il corpo Il corpo sotto le macerie | le foto mostrare a Netanyahu

Nella giornata di oggi si è diffusa la notizia dell’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei in un attacco aereo israeliano in Iran. Il corpo dell’alto religioso è stato recuperato dalle macerie e le foto sono state mostrate a Netanyahu. La notizia si è rapidamente diffusa, creando grande attenzione internazionale.

È arrivata la conferma dell’uccisione della Guida suprema dell’Iran. La notizia circolava da ore, ma il regime aveva smentito annunciando una presunta apparizione pubblica mai avvenuta. Deceduti anche il genero e la nuora Roma, 28 febbraio 2026 – L’ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso in un attacco aereo israeliano sferrato questa mattina in Iran, dove l’Idf e i militari Usa hanno bombardato all’improvviso. La notizia circolava da ore e adesso è arrivata la conferma da un alto funzionario di Israele: “È stato eliminato”. Il corpo della Guida suprema iraniana è stato recuperato sotto le macerie del suo quartier generale nel cuore di Teheran, roccaforte del potere iraniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, recuperato il corpo». Trump: «Non volevano un accordo, posso chiudere la guerra in 2-3 giorni». Teheran colpisce Dubai  

