Nella giornata di oggi si è diffusa la notizia dell’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei in un attacco aereo israeliano in Iran. Il corpo dell’alto religioso è stato recuperato dalle macerie e le foto sono state mostrate a Netanyahu. La notizia si è rapidamente diffusa, creando grande attenzione internazionale.

È arrivata la conferma dell’uccisione della Guida suprema dell’Iran. La notizia circolava da ore, ma il regime aveva smentito annunciando una presunta apparizione pubblica mai avvenuta. Deceduti anche il genero e la nuora Roma, 28 febbraio 2026 – L’ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso in un attacco aereo israeliano sferrato questa mattina in Iran, dove l’Idf e i militari Usa hanno bombardato all’improvviso. La notizia circolava da ore e adesso è arrivata la conferma da un alto funzionario di Israele: “È stato eliminato”. Il corpo della Guida suprema iraniana è stato recuperato sotto le macerie del suo quartier generale nel cuore di Teheran, roccaforte del potere iraniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Khamenei è morto, recuperato il corpo”. Il corpo sotto le macerie: le foto mostrare a Netanyahu

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, recuperato il corpo». Trump: «Non volevano un accordo, posso chiudere la guerra in 2-3 giorni». Teheran colpisce Dubai

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, recuperato il corpo». Trump: «Non volevano accordi, posso chiudere la guerra in 2-3 giorni». Teheran colpisce basi nel Golfo e Dubai

Tutti gli aggiornamenti su Khamenei.

Temi più discussi: Netanyahu dice che è molto probabile che Khamenei sia morto; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran. Khamenei è morto, ma Teheran smentisce. Teheran colpisce Dubai - Foto e mappa; Attaccano l'Iran, i media israeliani: Khamenei è morto, prove mostrate a Trump e Netanyahu. Crosetto bloccato a Dubai – LIVE · LaC News24; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran.

Iran, è morto l'Ayatollah Khamenei. Recuperato il corpo dopo l'attacco di Usa e IsraeleIl corpo di Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, ucciso questa mattina in un attacco aereo israeliano, è stato ritrovato. Lo riferisce ... iltempo.it

Khamenei, come è morto? Il raid congiunto e le 30 bombe sul bunker. «Il cadavere recuperato tra le macerie»Un’operazione militare congiunta di portata storica ha colpito il cuore pulsante della Repubblica Islamica uccidendo Khamenei. Guida ... msn.com

Il Piccolo. . + + + Attacco Usa-Israele all'Iran + + + Per i media israeliani: «Khamenei è morto, recuperato il corpo». Ora Teheran colpisce basi nel Golfo e Dubai Sul sito la notizia in aggiornamento, link nel primo commento - facebook.com facebook

Secondo #Netanyahu, "stanno aumentando i segnali" che la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali #Khamenei, "sia morto". x.com