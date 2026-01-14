Iran | Bonelli-Fratoianni ' aderiamo a manifestazione in Campidoglio'

Il 16 gennaio, a Roma, si terrà una manifestazione in Campidoglio a cui aderiamo con convinzione. È un momento importante per esprimere le nostre posizioni e sostenere le istanze che desideriamo portare all'attenzione pubblica. La partecipazione è un gesto di impegno civico e democratico, volto a promuovere un dialogo costruttivo sulle questioni di interesse comune.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Aderiamo convintamente alla manifestazione in Campidoglio a Roma di venerdì 16. Le notizie che arrivano dall'Iran sono drammatiche e impongono una presa di posizione chiara e inequivocabile a difesa di chi protesta contro un regime che reprime nel sangue il dissenso". Lo dicono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. "Chiediamo al governo italiano di assumere una posizione netta e coerente con la difesa dei diritti umani. L'Unione europea, che ancora una volta mostra una profonda debolezza, deve far sentire la propria voce: occorre un'iniziativa diplomatica che, accanto a misure sanzionatorie mirate nei confronti del regime iraniano, si rivolga anche ai Paesi della regione affinché contribuiscano a una transizione pacifica e democratica in Iran", proseguono. 🔗 Leggi su Iltempo.it

