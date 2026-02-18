Io Fratoianni e le nostre famiglie minacciati di morte | la denuncia di Bonelli che mostra in Aula le lettere ricevute – Video

Bonelli denuncia di aver ricevuto minacce di morte, con lettere che mostrano simboli di violenza e insulti. La sua denuncia riguarda anche Fratoianni e le loro famiglie, che si sentono in pericolo. In Aula, Bonelli ha mostrato le lettere ai deputati, sottolineando l’estrema gravità delle minacce. Ha anche puntato il dito contro alcuni leader di partito, tra cui Salvini, accusandoli di aver utilizzato simboli controversi, come quello di Avs, associandolo a immagini di omicidi. La situazione si fa sempre più tesa, e la questione rimane aperta.

“Leggere di leader di partito che mettono il simbolo di Avs sopra l’immagine dell’efferato omicidio di Quentin” e “mi riferisco anche al ministro Salvini, io lo ritengo gravissimo”. Così il leader di Avs, Angelo Bonelli, in Aula, sottolineando che così si rischia “di diventare bersagli” e denunciando che lui “e Fratoianni abbiamo ricevuto gravissime minacce, tutte denunciate alla polizia”. Bonelli mostra le carte: “Questa è una lettera che mi è stata recapitata” con “l’immagine di mia moglie e mia figlia” e “l’indirizzo di casa”, “minacce gravissime di morte col machete, mi tagliano la testa”. “Questa – ha aggiunto mostrando un altro foglio – è arrivata pochi giorni fa, legata agli scontri di Torino, ‘prenderemo a martellate i vostri figli, vi spareremo in testa e vi faremo spappolare il cervello'”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

