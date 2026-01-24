Lazio Lotito fa chiarezza | Mie parole distorte non esistono giocatori contro Sarri! Gode della fiducia di società e squadra

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha chiarito le sue dichiarazioni, precisando che le sue parole sono state distorte e che non ci sono giocatori contro Sarri. Lotito ha ribadito di godere della fiducia della società e della squadra, smentendo così ogni voce contraria. Questa precisazione arriva dopo le recenti interpretazioni diffuse dai media, che hanno generato alcune ambiguità sulle sue affermazioni.

Lotito: «La squadra la fa la società, Sarri deve dare le indicazioni ai giocatori; comando io, lui è un dipendente»Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato recentemente il ruolo all’interno della squadra, sottolineando che la gestione tecnica e organizzativa spetta alla società.

Lazio, Lotito durissimo: «La squadra la fa la società, l’allenatore dà indicazioni tecniche. A casa mia comando io!»Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso chiaramente la sua posizione sulla gestione della squadra, affermando che la società ha il ruolo principale nel costruire la formazione e che l’allenatore si limita a fornire indicazioni tecniche.

