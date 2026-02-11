La denuncia dei sindacati | La sanità privata cresce negli utili ma i lavoratori sono senza contratto da 8 anni

I sindacati hanno deciso di scendere in piazza. Cisl Fp, Fp Cgil e Uil Fpl protestano contro la sanità privata, che fa utili crescenti mentre i lavoratori sono senza contratto da otto anni. La causa principale è la mancata trattativa delle associazioni di settore, AIOP e ARIS, che hanno deciso di non aprire negoziati per il rinnovo del contratto collettivo. La situazione rischia di peggiorare, con i dipendenti che chiedono risposte chiare e un intervento immediato.

Cisl Fp, Fp Cgil e Uil Fpl hanno indetto una mobilitazione per protestare contro la decisione di AIOP e ARIS di non avviare la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. La mobilitazione proseguirà anche in questi giorni e qualche disservizio si potrebbe creare nei prossimi periodi. "L'immobilismo da parte delle associazioni datoriali sulle vertenze contrattuali del settore è ormai oltre che inaccettabile, intollerabile e ingiustificato, e le conseguenze gravano sulle lavoratrici e sui lavoratori talvolta compromettendo la qualità dell'assistenza – commenta Katia Dezio, segretaria di Cisl Fp Bergamo – Le associazioni di ARIS e AIOP si dichiarano indisponibili al rinnovo dei due contratti, quello del settore ospedaliero scaduto da 8 anni dopo l'ultimo rinnovo atteso per ben 14 anni, e quello del settore RSA e Istituti di Riabilitazione scaduti da 13 anni, fino a quando i totali costi non verranno coperti dalle Regione.

