gillian anderson in vendita la sua casa a notting hill qui tutte le foto

Gillian Anderson ha messo in vendita la sua casa a Notting Hill. La proprietà, situata lungo Portobello Road, presenta caratteristiche uniche, tra cui uno scivolo e spazi distintivi. Questo immobile, noto per aver ospitato l'attrice di X-Files e Sex Education, ora è disponibile sul mercato. Di seguito, tutte le foto che mostrano i dettagli di questa residenza, immersa in uno dei quartieri più iconici di Londra.

All’inizio degli anni Duemila, l’attrice di X-Files scelse proprio questo indirizzo come suo rifugio londinese: discreta all’esterno, sorprendente all’interno, capace di offrire privacy assoluta pur trovandosi nel cuore pulsante di Notting Hill. L’ingresso, volutamente anonimo e nascosto appena dietro la celebre Portobello Road, spiega perché in seguito l’immobile sia diventato un luogo prediletto anche da artisti e creativi di alto profilo. Dopo la proprietà di Gillian Anderson, la casa ha vissuto una seconda vita come studio di registrazione, trasformandosi rapidamente in uno spazio di culto per la musica contemporanea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

L'ex casa di Notting Hill di una grande star di Hollywood è in vendita - ed è completa di palestra, terrazza sul tetto e scivolo che collega la camera da letto principale al salotto.

