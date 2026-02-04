Il film “Pretty Woman” torna nelle sale italiane per un’edizione speciale di San Valentino. L’evento coinvolge cinema di Padova, Due Carrare e altre località del Nord Italia. Le proiezioni si terranno tra il 9 e il 14 febbraio 2026, offrendo a chi ha amato il film un’occasione per rivederlo sul grande schermo. La pellicola, considerata un classico erotico e romantico, ha accompagnato intere generazioni e ora torna a far parlare di sé con questa iniziativa dedicata ai festeggiamenti di San Valentino.

**“Pretty Woman” torna nei cinema per San Valentino, con un’edizione speciale a Padova, Due Carrare e nel Nord Italia** Un film che ha plasmato l’epoca, definito un classico erotico, e che ormai fa parte dell’esperienza cinematografica di una generazione: *Pretty Woman* tornerà nei cinema il 9, 10, 11 e 14 febbraio 2026, in occasione di San Valentino. Il ritorno è previsto per la rassegna “Back to Cult”, un’iniziativa di Nexo Studios dedicata a film che hanno definito intere generazioni. Il film, diretto da Garry Marshall, con Julia Roberts e Richard Gere, è un’opera d’arte in cui l’amore e la trasformazione si uniscono a un tocco di romanticismo audace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pretty Woman” ritorna nei cinema con il classico amore romantico per i Valentini

Approfondimenti su PrettyWoman Valentini

Per San Valentino, il film cult Pretty Woman torna al cinema grazie alla rassegna Back to Cult di Nexo Digital, dopo il successo di Mamma, ho perso l'aereo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Pretty Woman 2 (2025) - New Concept Movie Trailer | Julia Roberts, Richard Gere

Ultime notizie su PrettyWoman Valentini

Argomenti discussi: Per San Valentino torna Pretty Woman con Richard Gere e Julia Roberts; Pretty Woman torna al cinema per San Valentino; Pretty Woman torna al cinema il 9, 10, 11 e 14 febbraio; Questo film-simbolo degli anni '90 con Julia Roberts e Richard Gere torna al cinema.

San Valentino, torna al cinema Pretty Woman con Richard Gere e Julia RobertsIn concomitanza con la festa dei cuoricini che si celebra il 14 febbraio di ogni anno, l'iconica pellicola diretta da Garry Marshalltorna in sala. Ciò contribuisce a sottolineare come, a più di trent’ ... tg24.sky.it

. Cinema, per i ragazzi del futuro! LE COSE NON DETTE di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Miriam Leone e Claudio Santamaria. PRETTY WOMAN di Garry Marshall, la favola contemporanea con Julia Roberts e Richard Gere, restaurata in 4K con dop facebook

A San Valentino l’amore torna al cinema Pretty Woman – il 9, 10, 11 e 14 febbraio. Il 14 ti aspetta una cartolina speciale in omaggio. Ghost – solo il 14 febbraio. Le prevendite aprono OGGI! Chi porterai con te per un appuntamento… da cinema uci x.com