Crolla la domanda di latte Cia Padova | Allevatori invitati a produrre di meno

Da padovaoggi.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, il settore lattiero-caseario nell’Alta affronta una fase di difficoltà, con alcune cooperative che invitano gli allevamenti a ridurre la produzione di latte. La domanda in calo sta influenzando le dinamiche del mercato, portando a una diminuzione delle quantità disponibili. Questa situazione evidenzia le sfide attuali per gli allevatori e l’intero comparto, che si trova a dover adattare la propria capacità produttiva alle nuove condizioni di mercato.

Il 2026 si apre con la crisi del settore lattiero-caseario nell’Alta. Nei giorni scorsi infatti alcune cooperative che gestiscono la compravendita del latte sono arrivate a chiedere agli allevamenti di produrne meno a motivo di una generale diminuzione della domanda. Con la diretta conseguenza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Crolla il prezzo del latte. I contratti disdetti affossano gli allevatori: «È una crisi come la peste suina».

crolla domanda latte ciaCrolla il prezzo del latte. I contratti disdetti affossano gli allevatori: «Una crisi come la peste suina» - Confagricoltura Pavia: «Serve responsabilità, non si possono fermare le stalle». laprovinciapavese.gelocal.it

Crolla il prezzo del latte: la denuncia di CIA Agricoltori - Crolla il prezzo del latte: la denuncia di CIA Agricoltori Da luglio a novembre 2025 c'è stato un calo del 30% della cifra pagata agli allevatori di bovini. rainews.it

