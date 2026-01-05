Crolla la domanda di latte Cia Padova | Allevatori invitati a produrre di meno
Nel 2026, il settore lattiero-caseario nell’Alta affronta una fase di difficoltà, con alcune cooperative che invitano gli allevamenti a ridurre la produzione di latte. La domanda in calo sta influenzando le dinamiche del mercato, portando a una diminuzione delle quantità disponibili. Questa situazione evidenzia le sfide attuali per gli allevatori e l’intero comparto, che si trova a dover adattare la propria capacità produttiva alle nuove condizioni di mercato.
Il 2026 si apre con la crisi del settore lattiero-caseario nell’Alta. Nei giorni scorsi infatti alcune cooperative che gestiscono la compravendita del latte sono arrivate a chiedere agli allevamenti di produrne meno a motivo di una generale diminuzione della domanda. Con la diretta conseguenza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: “Guai a produrre più di quanto chiede il mercato. Il vino non può fare la fine delle quote latte”. L’allarme Fivi
Leggi anche: Mozzarella con latte congelato, Sgambato al fianco degli allevatori: "Intervenire subito a tutela della filiera"
Crolla il prezzo del latte. I contratti disdetti affossano gli allevatori: «È una crisi come la peste suina».
Crolla il prezzo del latte. I contratti disdetti affossano gli allevatori: «Una crisi come la peste suina» - Confagricoltura Pavia: «Serve responsabilità, non si possono fermare le stalle». laprovinciapavese.gelocal.it
Crolla il prezzo del latte: la denuncia di CIA Agricoltori - Crolla il prezzo del latte: la denuncia di CIA Agricoltori Da luglio a novembre 2025 c'è stato un calo del 30% della cifra pagata agli allevatori di bovini. rainews.it
C’è una domanda essenziale che ci assale quando tutto intorno crolla e il caos sembra dilagare: come possiamo andare avanti senza impazzire Questo libro non è certo un manuale di sopravvivenza per i momenti di crisi con soluzioni definitive e istruzioni c - facebook.com facebook
UNA DOMANDA La settimana si chiude con Meloni che esulta per aver approvato in Europa 90 miliardi che destiniamo all’Ucraina col nostro debito comune, mentre restiamo ai margini dei negoziati di pace, e il triste teatro di una Manovra misera e ingiusta. U x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.