L'Atletico Madrid ha soffiato il vantaggio al Barcellona sfruttando la nuova regola della Champions

Nella partita di Champions League, l'Atletico Madrid ha ottenuto il vantaggio sul Barcellona grazie alla nuova regola adottata dalla UEFA. Questa regola permette alla squadra in trasferta di mantenere il risultato dell’andata, impedendo al Barcellona di giocare il ritorno in casa. L’Atletico diventa così la prima squadra a sfruttare questa disposizione, che influisce sulla programmazione dei quarti di finale.

Il Barcellona non potrà giocare il ritorno dei quarti di finale in casa: l'Atletico Madrid è la prima squadra in questa Champions a sfruttare la nuova regola introdotta dalla UEFA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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