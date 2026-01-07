Nella fabbrica dell'Aston Martin c'è una talpa | come Newey sta ribaltando il suo nuovo team F1

In Aston Martin, Adrian Newey ha introdotto un nuovo metodo di gestione per la squadra di Formula 1 2026. Una figura di fiducia supervisiona la produzione e fornisce report dettagliati, garantendo un controllo più diretto e preciso. Questo approccio mira a ottimizzare i processi e a rafforzare la competitività del team nel prossimo campionato.

Adrian Newey ha imposto un nuovo metodo in Aston Martin in vista della Formula 1 2026: una persona di fiducia controlla la fabbrica e riferisce a lui. Così nascono licenziamenti e rivoluzione interna.

