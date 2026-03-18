Abodi | Bologna merita un nuovo stadio mi auguro per Euro 2032 Tre mesi fa ho cominciato yoga e

Il Ministro dello Sport ha visitato un liceo di Bologna, parlando della richiesta di un nuovo stadio per la città con l’obiettivo di ospitare Euro 2032. Durante l’intervento, ha menzionato anche l’inizio di pratiche di yoga tre mesi fa e ha commentato la performance di un giovane pilota, sottolineando il merito di chi ha saputo emergere.

Ottimista, sorridente, quasi raggiante. Il Ministro dello Sport Andrea Abodi si presenta così al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna per nuova edizione di Sky Up The Edit. Valori e rispetto, sì. Il centro è quello. Ma si parla anche dell’Italia del calcio verso il Mondiale. "Ci vediamo tutti il 26 sera - dice Abodi -, tutti insieme, nel senso che mi auguro di vedere tutti collegati a tifare dalla stessa parte, quella della maglia azzurra. E le parole in questo momento servono molto, molto poco. Serve tutta la nostra spinta, il nostro supporto, il nostro tifo, riscoprendo sensazioni che si erano sopite in questi anni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abodi: "Bologna merita un nuovo stadio, mi auguro per Euro 2032. Tre mesi fa ho cominciato yoga e..." Articoli correlati Stadio Cagliari, interviene Abodi: «Mi auguro che in tempi brevi si possa chiudere il cerchio. Su Euro 2032 vi dico…»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta... Leggi anche: Euro 2032, Abodi su ipotesi nuovo stadio: “Pensate che Napoli possa avere due impianti?” Contenuti e approfondimenti su Abodi Bologna merita un nuovo stadio mi... Abodi: Bologna merita un nuovo stadio, mi auguro per Euro 2032. Tre mesi fa ho cominciato yoga e...Il Ministro dello Sport ne ha parlato in un liceo bolognese: Kimi Antonelli? Bravo chi ha saputo riconoscerne il talento ... msn.com ABODI: PROBLEMI CALCIO?Sul fronte delle vittorie nello sport esistono cicli, anche se nel calcio dura da troppo tempo. Lo afferma in una intervista a La Stampa il ministro dello Sport Andrea Abodi spiegando che probabilm ... 9colonne.it