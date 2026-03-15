Biavati interviene Li Calzi | Riaprirà solo in sicurezza

Il responsabile di un centro sportivo ha dichiarato che il Biavati riaprirà solo quando sarà garantita la sicurezza in tutte le aree della struttura. La decisione di riprendere le attività dipende dal rispetto di specifici standard di sicurezza. La comunicazione è arrivata in seguito alle recenti preoccupazioni sulla tutela dei clienti e sulla conformità alle normative vigenti. Nessun'altra informazione è stata fornita al momento.

"Il Biavati riaprirà solo quando la sicurezza sarà garantita in tutto il centro sportivo". Parola dell’assessore comunale allo sport Roberta Li Calzi, che interviene sul caso dell’impianto chiuso da un mese da un provvedimento del Comune per le carenze sulla sicurezza originate dai ripetuti black out. E intanto proprio per oggi è previsto un flash mob davanti alla struttura Biavati. Lo organizza, alle 17.30, l’US. Corticella, che ha in gestione l’impianto. E lo scopo è quello di far riaprire il centro sportivo. La società sportiva del Corticella attraverso dei volantini diffusi anche sui social invita al flash mob anche il mondo del calcio bolognese: calciatori, genitori, dirigenti, tifosi delle altre società sportive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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