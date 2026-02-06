Lorena Ramiro sul flirt con Can Yaman | Un vero gentleman Il dopo cena? Lo lascio alla vostra immaginazione

Lorena Ramiro rompe il silenzio sul suo incontro con l’attore turco a Madrid. Dopo aver passato insieme una serata, l’influencer spagnola ha deciso di mettere le cose in chiaro, definendo Yaman un vero gentleman. “Il dopo cena? Lo lascio alla vostra immaginazione”, ha detto sorridendo, lasciando intendere che tra loro potrebbe esserci qualcosa di più di un semplice incontro tra amici.

L'influencer spagnola Lorena Ramiro chiarisce la natura del suo rapporto con Can Yaman dopo la cena trascorsa insieme a Madrid. La 22enne ha descritto l'attore come un "gentleman semplice e divertente". Sul futuro della loro frequentazione e sul dopo cena, però, non si sbilancia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Can Yaman è stato paparazzato a Madrid mentre cenava con Lorena Ramiro, influencer spagnola.

Can Yaman torna a far parlare di sé, questa volta per un flirt segreto con l’influencer Lorena Ramiro.

