Cancelo Inter ritorno possibile | i nerazzurri accelerano per chiudere il prima possibile

L'Inter accelera per il ritorno di João Cancelo, con l'obiettivo di concludere la trattativa nel più breve tempo possibile. Il club nerazzurro mira a rafforzare la fascia destra, offrendo a Chivu un rinforzo immediato. La volontà è quella di finalizzare l’accordo in tempi rapidi, garantendo così una copertura efficace per la fase conclusiva della stagione.

Inter News 24 Cancelo Inter: il club nerazzurro vuole stringere i tempi per consegnare a Chivu un rinforzo immediato sulla fascia destra. Il nome di João Cancelo è sempre più centrale nei pensieri dell'Inter. Il laterale portoghese, oggi all'Al-Hilal, rappresenta una concreta opportunità di mercato per gennaio, tanto che in viale della Liberazione si lavora per provare a riportarlo a Milano nel più breve tempo possibile. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società ha già fatto una scelta chiara sul profilo: puntare su Cancelo e tentare di chiudere in tempi rapidi.

