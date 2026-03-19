Garlasco il consulente Capra | L’arma del delitto? L’assassino non ha avuto il tempo di usare più oggetti

A Garlasco, il consulente incaricato dalla famiglia Poggi ha dichiarato che l'aggressione è avvenuta in modo molto rapido, lasciando poche possibilità di utilizzo di più strumenti. Secondo le sue analisi, l’assassino non avrebbe avuto il tempo di impiegare più di un oggetto durante il delitto. Queste sono le uniche certezze al momento sulla dinamica dell’evento.

A Fanpage.it il consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, spiega le uniche certezze che si hanno sull'arma del delitto, tra queste: "L'aggressione è stata troppo veloce, l'assassino non ha avuto il tempo di usare più di un oggetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Garlasco, consulente dei Poggi Marzio Capra attacca il genetista Linarello: "Ha detto delle cavolate"Nell’ambito del delitto di Garlasco, continuano gli scontri in tv, anche e soprattutto in campo genetico. Leggi anche: “Individuata la possibile arma del delitto di Garlasco, è compatibile con le ferite”: parla la difesa di Sempio Garlasco, consulente Stasi: Chiara non ha visto la cartella 'militare' - Ore 14 del 13/03/2026 Aggiornamenti e notizie su Garlasco il consulente Capra 8220... Temi più discussi: Garlasco, consulente dei Poggi Marzio Capra attacca il genetista Linarello: Ha detto delle cavolate; Garlasco in TV, caos a Mattino Cinque, il genetista dei Poggi va via dallo studio: Non capisce niente. La reazione di Federica Panicucci; Garlasco, non si saprà mai l’orario preciso della morte di Chiara Poggi: È successo tra le 7:30 e le 12:30; Garlasco in TV, Federica Panicucci sbotta contro la consulente di Sempio: Che c'entra? Non buttiamo lì le cose tanto per. Garlasco, consulente dei Poggi Marzio Capra attacca il genetista Linarello: Ha detto delle cavolateDelitto di Garlasco, scontro tra Marzio Capra a Pasquale Linarello. Ha detto delle cavolate, le parole del genetista della famiglia Poggi ... virgilio.it Delitto di Garlasco | Capra sul dna unghie Chiara: Stasi non si può escludere, Linarello dice cavolateIl delitto di Garlasco a Mattino 5 News con le parole del genetista Marzio Capra sul dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi ... ilsussidiario.net “Il caso Garlasco non c’entra con il referendum. Non è che se voti sì, risolvi domattina il caso Garlasco o i tre bimbi tornano a casa”. Parola di Matteo Salvini che mercoledì sera, durante il comizio per il Sì a Milano, sembra sconfessare la linea della presidente - facebook.com facebook Salvini sconfessa Meloni (e se stesso): “Garlasco non c’entra con il Referendum. Non è che se vince il Sì i tre bimbi della famiglia nel bosco tornano a casa” x.com