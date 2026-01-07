Il teatro Pirandello torna ad ospitare i grandi cantautori | Michele Zarrillo festeggia 30 anni de L' elefante e la farfalla

Il teatro Pirandello accoglie nuovamente i grandi cantautori, tra cui Michele Zarrillo, che celebra i 30 anni di

Teatro Pirandello, il 2026 si apre con il musical “Frozen – Elsa e il castello di ghiaccio” - Una grande produzione musicale porta sul palco personaggi, atmosfere e magia del celebre universo Disney tra canzoni dal vivo, coreografie e un allestimento ad alto impatto visivo ... agrigentonotizie.it

Teatro Pirandello, il 2025 si chiude con il Gran Galà: orchestra, coro e grandi voci - Martedì 30 dicembre alle 20 il teatro Pirandello ospiterà il Gran Galà di fine anno, appuntamento che unisce ... agrigentonotizie.it

Al Teatro Pirandello di Agrigento appuntamento con PASSO A DUE, Il Teatro al Cinema, il Cinema in Teatro a cura di Gianluca Arnone e Roberta Torre x.com

"Pirandello Pulp", la commedia surreale con Dapporto e Troiano pronta a coinvolgere Cormons --> https://www.nordest24.it/pirandello-pulp-dapporto-troiano-teatro-cormons - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.