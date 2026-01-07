Il teatro Pirandello torna ad ospitare i grandi cantautori | Michele Zarrillo festeggia 30 anni de L' elefante e la farfalla
Il teatro Pirandello accoglie nuovamente i grandi cantautori, tra cui Michele Zarrillo, che celebra i 30 anni di
C’è un tempo lungo che attraversa le canzoni e le rende riconoscibili anche a distanza di anni. Il tour con cui Michele Zarrillo torna sui palchi italiani, nei teatri in particolare, nasce proprio da questa consapevolezza: celebrare un anniversario simbolico senza limitarsi alla nostalgia, ma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Michele Zarrillo in concerto a Pescara con il tour “L’elefante e la farfalla”
Leggi anche: Il Carlino festeggia i 140 anni a Ferrara, grandi ospiti al teatro Comunale: il video
Pirandello torna in scena a Tirano con “Il berretto a sonagli” - La grande prosa di Luigi Pirandello approda al Teatro Mignon di Tirano con uno dei suoi testi più celebri e attuali. intornotirano.it
Teatro Pirandello, il 2026 si apre con il musical “Frozen – Elsa e il castello di ghiaccio” - Una grande produzione musicale porta sul palco personaggi, atmosfere e magia del celebre universo Disney tra canzoni dal vivo, coreografie e un allestimento ad alto impatto visivo ... agrigentonotizie.it
Teatro Pirandello, il 2025 si chiude con il Gran Galà: orchestra, coro e grandi voci - Martedì 30 dicembre alle 20 il teatro Pirandello ospiterà il Gran Galà di fine anno, appuntamento che unisce ... agrigentonotizie.it
Al Teatro Pirandello di Agrigento appuntamento con PASSO A DUE, Il Teatro al Cinema, il Cinema in Teatro a cura di Gianluca Arnone e Roberta Torre x.com
"Pirandello Pulp", la commedia surreale con Dapporto e Troiano pronta a coinvolgere Cormons --> https://www.nordest24.it/pirandello-pulp-dapporto-troiano-teatro-cormons - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.