Toscana Tour 2026 | ad Arezzo vent’anni di grande jumping

Arezzo si sta preparando per ospitare la ventesima edizione del Toscana Tour, uno degli eventi più rilevanti nel circuito internazionale di salto ostacoli. La manifestazione si svolgerà nel corso del 2026 e coinvolgerà numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, con competizioni che si terranno nel centro della città. L'evento rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore equestre.

Arezzo si prepara ad accogliere la ventesima edizione del Toscana Tour, uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale di salto ostacoli. Dal 17 marzo al 12 aprile 2026 l’ Arezzo Equestrian Centre ospiterà quattro settimane di competizioni con oltre 1.500 cavalieri e amazzoni provenienti da più di 30 nazioni. Il programma sportivo prevede concorsi CSI4* e CSI3*, gare per giovani cavalieri e categorie dedicate ai giovani cavalli, con 15 prove valide per il Longines Rankings FEI e i tradizionali Gran Premi della domenica. Tra le novità dell’edizione 2026 figura il Master Talent Cavallo Sella Italiano, nuovo circuito dedicato ai cavalli italiani di 7 anni promosso dal MASAF. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Toscana Tour 2026: ad Arezzo vent’anni di grande jumping Articoli correlati Ad Arezzo la 20esima edizione del Toscana Tour con oltre 1500 tra cavalieri e amazzoniDal 17 marzo al 12 aprile 2026, l’Arezzo Equestrian Centre tornerà a essere il cuore pulsante del jumping internazionale Arezzo si prepara a scrivere... Forever Dylan, arriva ad Arezzo lo spettacolo che ripercorre i primi vent’anni di carriera di Bob DylanArezzo, 22 gennaio 2026 – Uno spettacolo immersivo che ripercorre i primi vent’anni di carriera di Bob Dylan, dagli anni ‘60 ai primissimi anni ‘80,... Approfondimenti e contenuti su Toscana Tour Temi più discussi: Equitazione: la presentazione del Toscana Tour 2026; Toscana Tour 2026: la 20ª edizione del grande salto ostacoli torna ad Arezzo; Continua il Trophy Tour 2026 in Toscana; Gli eventi di marzo 2026 in Toscana. Il Toscana Tour 2026 celebra la ventesima edizioneDal 17 marzo al 12 aprile 2026, l’Arezzo Equestrian Centre tornerà ad essere il cuore pulsante del jumping internazionale con quattro settimane di gare, oltre 1.500 cavalieri e amazzoni provenienti da ... msn.com Ad Arezzo la 20esima edizione del Toscana Tour con oltre 1500 tra cavalieri e amazzoniArezzo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia sportiva. Il Toscana Tour 2026 celebra la ventesima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del calendario ... arezzonotizie.it ArezzoTv. . Toscana tour 2026, ad Arezzo tornano i campioni del Jumping facebook