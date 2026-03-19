Confindustria invita gli italiani a votare, affermando che il voto può favorire l’economia. L’associazione sostiene che la malagiustizia ha avuto un impatto negativo sul prodotto interno lordo e sulle imprese, causando una perdita stimata di almeno 40 miliardi di euro ogni anno. L’appello si rivolge direttamente ai cittadini, sottolineando l’importanza di partecipare alle urne per influenzare la situazione economica del paese.

"Votate, votate, votate", perché finora la malagiustizia ha danneggiato il Pil e le aziende ed è costato all'Italia almeno 40 miliardi di euro all'anno. Il mondo delle imprese chiama gli italiani alle urne al referendum del 22 e 23 marzo. In una lettera i presidenti di Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcooperative, Confcommercio e Confindustria chiedono di partecipare al voto "per prenderci cura della qualità delle istituzioni e contribuire attivamente alla costruzione delle regole che determinano lo sviluppo economico e sociale del Paese". In apparenza non si tratta di tifare per il "Sì" o per il "No" ma di un ragionamento di buon senso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'appello di Confindustria: "Il voto aiuta l'economia"

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