Confindustria | L’economia italiana è ferma salvi per il Pnrr

L’economia italiana mostra segnali di stagnazione, secondo il centro studi di Confindustria. La ripresa appare fragile e dipendente dal Pnrr, che rappresenta un elemento di salvataggio per il Paese. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere l’andamento futuro dell’Italia e le possibili strategie di rilancio economico.

I dati Vendite al dettaglio al +0,9%, dato peggiore dal 2022. Le opposizioni all'attacco: «L'esecutivo Meloni non ha fatto niente per i salari e le crisi industriali» «Economia quasi ferma». A dirlo stavolta non è l'opposizione ma il centro studi di Confindustria che nella Congiuntura flash di gennaio tracciano un quadro dello stato di salute economico dell'Italia preoccupante. «Il prezzo del petrolio non scende più – scrivono gli esperti di Viale dell'Astronomia – il dollaro debole compromette l'export, i casi di Venezuela e Groenlandia alimentano l'incertezza che in Italia spinge le famiglie a risparmiare frenando i consumi.

