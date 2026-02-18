Lotta Scudetto Ventura non ha dubbi | Non vedo avversari all’altezza dell’Inter Il Milan …

L'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gian Piero Ventura è stato ospite di 'StileTV' e ha voluto parlare dei principali temi del calcio italiano. Non poteva mancare un pensiero alla lotta Scudetto tra Inter e Milan. In attesa della gara di questa sera tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fabregas, i rossoneri sono a 8 punti di distanza dall'Inter prima in classifica. Con la possibilità di arrivare a -5 e con un derby ancora da giocare, lo Scudetto non sembra ancora deciso. Non è così però per Ventura, che vede l'Inter troppo più forte rispetto alle altre squadre, Milan compreso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Lotta Scudetto, Di Stefano: "Il Milan lo vedo dietro rispetto a Napoli e Inter. Ecco perché…"Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, analizza in esclusiva la corsa allo Scudetto, sottolineando le sue opinioni sulla posizione attuale delle squadre di vertice.

Lotta scudetto, Stramaccioni: "Vedo Inter e Napoli favorite, ma il Milan può essere il 'terzo incomodo'…!Andrea Stramaccioni analizza la corsa allo scudetto, indicando Inter e Napoli come principali favoriti.

Ventura: Il Milan sta tenendo botta, ma con grande fatica. Non credo che l'Inter abbia possibilità di perdere questo ScudettoGiampiero Ventura, allenatore, si è così espresso a StileTV sulla lotta Scudetto: Non credo che l'Inter abbia possibilità di perdere questo scudetto, perché ...

Ventura: «Inter senza rivali. Napoli, stagione positiva ma servono meno errori»NAPOLI – Gian Piero Ventura è intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione Salite sulla giostra condotta da Raffaele Auriemma, analizzando la stagione del Napoli e la corsa scudetto.

