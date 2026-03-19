Durante la partita tra Liverpool e Galatasaray, l’ex calciatore del Napoli è caduto sui cartelloni pubblicitari riportando un infortunio grave al pollice. La ferita si è aperta profondamente, causando un taglio evidente al dito. È stato immediatamente portato in ospedale, dove si valuta un intervento chirurgico urgente. La partita si è interrotta momentaneamente per permettere le cure sul campo.

Immagini decisamente non per i deboli di cuore quelle che arrivano da Anfield. Il cronometro segna il 76' quando il gioco si ferma: Noah Lang è a terra e si tiene il pollice sanguinante. Il calciatore olandese, inseguendo una palla profonda, va a scontrarsi con i cartelloni pubblicitari procurandosi un profondo taglio al dito. Sangue, grida e pubblico sgomento. L’ex Napoli esce dal campo in barella per poi essere portato immediatamente in ospedale, nell'apprensione generale. Difficile dal campo capire l'entità dell'infortunio, che però, dalla copiosa quantità di sangue visibile, è subito sembrato rilevante: "Lang ha una grave ferita al dito", ha confermato l'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk a margine del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lang shock, cade sui cartelloni e si apre il pollice. Portato in ospedale: "Forse subito operato"

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