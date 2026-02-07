Lang Lang | Il playback? Inevitabile troppo rumore Orgoglioso di aver portato la musica classica sul palco del mondo

Nella notte del Meazza, il pianista cinese Lang Lang ha difeso il playback, dicendo che è inevitabile a causa del troppo rumore sul palco. Si è detto orgoglioso di aver portato la musica classica in un evento mondiale. A Milano e Cortina, insieme a Cecilia Bartoli e al coro di voci bianche dell’Accademia del Teatro alla Scala, ha partecipato all’alzabandiera dei Giochi Olimpici.

Milano – Nella notte olimpica del Meazza il mezzosoprano Cecilia Bartoli e Lang Lang hanno accompagnato a Milano e Cortina il solenne momento dell’alzabandiera con l’inno dei Giochi affiancati dal coro di voci bianche dell'Accademia del Teatro alla Scala. “All’inizio sono stata felicemente sorpresa che avessero pensato a una voce lirica per l’inno olimpico, poi ho vissuto questo invito con grandissima gioia” ha detto la Bartoli. “Cantare in Italia, nel mio Paese è stato un privilegio e un onore". Lang Lang a lei che impressione ha fatto San Siro? “Bellissima; per il clima olimpico, ma anche per la cultura che si respirava lì in mezzo al campo con gli omaggi a Rossini, Verdi, Puccini da parte dello sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

