Durante la partita tra Liverpool e Galatasaray, giocata mercoledì, Noa Lang ha subito un grave infortunio al dito che ha rischiato di portare all’amputazione. L’incidente si è verificato durante il match di ritorno degli ottavi di Champions League. Attualmente, il club turco sta preparando una denuncia contro l’Uefa per quanto accaduto.

Un infortunio choc quello di Noa Lang, giocatore del Galatasaray, subìto mercoledì nel corso della partita Liverpool-Galatasaray, valida per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Il calciatore belga ha impattato contro i cartelloni pubblicitari a bordo campo, procurandosi un ampio t aglio al pollice per cui ha rischiato inizialmente anche l’ amputazione. Al 75° minuto Lang, 26enne ex Napoli, stava contendendo il pallone al centrocampista del Liverpool Curtis Jones quando è inciampato all’indietro e ha impattato contro un cartellone pubblicitario a bordo campo. Proprio nell’impatto, una parte tagliente della struttura del cartellone, gli ha procurato un taglio molto profondo al pollice della mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Infortunio al dito per Noa Lang: ha rischiato l’amputazione. E ora il Galatasaray vuole denunciare l’Uefa

Articoli correlati

Per i media turchi, Noa Lang ha avuto il dito amputato (e il Galatasaray ritiene la Uefa responsabile)Per i media turchi, Noa Lang ha avuto il dito amputato (e il Galatasaray ritiene la Uefa responsabile) Noa Lang avrebbe perso un dito (il pollice...

Per i media turchi, Noa Lang ha avuto il distacco del dito (e il Galatasaray ritiene la Uefa responsabile)I media turchi parlano di amputazione, il calciatore è stato operato per salvare la situazione.

Altri aggiornamenti su Noa Lang

Temi più discussi: Noa Lang, infortunio shock e bruttissimo taglio a un dito; Lang, infortunio shock: grave taglio a un dito e paura sul volto dei calciatori di Liverpool e Galatasaray; Infortuno shock per Lang: rischia l'amputazione del dito; Come sta Noa Lang dopo il bruttissimo infortunio al dito: intervento chirurgico nella notte.

Infortunio al dito per Noa Lang: ha rischiato l’amputazione. E ora il Galatasaray vuole denunciare l’UefaUn infortunio choc quello di Noa Lang, giocatore del Galatasaray, subìto mercoledì nel corso della partita Liverpool-Galatasaray, valida per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Il cal ... ilfattoquotidiano.it

Infortunio sconvolgente al dito per Noa Lang, finisce contro un cartellone durante Liverpool-Galatasaray: operato, come staNoa Lang, ex Napoli, si è infortunato al pollice durante Liverpool-Galatasaray, valevole per la Champions 2025/2026, è uscito in barella: si valuta l'operazione alla falange ... sport.virgilio.it

“Mi svegliavo di notte una, due, tre volte perché mi mancava l’ossigeno”. Impossibile non ricordare Domenico Giampà, il suo infortunio fu terribile tanto da segnarlo per sempre. Dopo quanto accaduto a Noa Lang ha rivissuto quel terribile momento - facebook.com facebook

Taglio al pollice, Noa #Lang si è operato: intervento riuscito a #Liverpool. Antonio #Vergara gli manda un messaggio L'attaccante olandese del @SSCNapoli, in prestito al @GalatasaraySK, ha subito ieri un brutto infortunio: un taglio profondo al pollice del x.com