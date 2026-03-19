Lang bruttissimo infortunio a un dito Sky | il dito è messo molto male non aggiungiamo altro

Da ilnapolista.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Noa Lang, attaccante del Napoli, ha subito un grave infortunio a un dito durante la partita a Liverpool. Sky ha confermato che il dito è messo molto male, senza fornire ulteriori dettagli. L’incidente ha causato una brutta ferita al dito della mano del calciatore, che si è verificata durante la gara.

Ha appoggiato la mano su un cartellone pubblicitario e immediatamente è stato un lago di sangue. Bruttissima serata per Noa Lang il calciatore olandese del Napoli che a Liverpool ha rimediato un taglio molto profondo a un dito della mano. Ha appoggiato la mano su un cartellone pubblicitario e immediatamente è stato un lago di sangue. Subito Szobloszlai ha lanciato l’allarme, le facce dei calciatori erano sconvolti. Il calciatore comprensibilmente terrorizzato. È stato ovviamente portato in ospedale. A Sky hanno detto che “il dito è messo molto male, non aggiungiamo altro”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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