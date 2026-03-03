Venerdì alle 16.11, un tram della linea 9 si è scontrato con un edificio all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. Dopo l’impatto, una carrozzina si è trovata sul dito di un piede, causando un allarme tra i presenti. Sono stati segnalati commenti di dolore da parte di alcune persone coinvolte nell’incidente. La zona è stata immediatamente isolata dalle autorità.

Sono da poco passate le 16.11 di venerdì. Il tram della linea 9 si è appena schiantato contro il palazzo all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. L’autista Pietro M., 60 anni di cui 35 passati alla guida dei mezzi pubblici, esce da solo dall’abitacolo: è dolorante, ha preso una botta in testa. Col suo cellulare, stando a quanto emerso dall’analisi dei tabulati telefonici, chiama la control room di Atm: "Male, male, mi sono fatto male. deragliamento", le sue parole confuse. Chi ha ricevuto la telefonata, non comprendendo bene quello che gli è stato detto, chiama il conducente del mezzo successivo per avere più informazioni su quello che è successo, scoprendo che il Tramlink è uscito tragicamente dai binari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il turno dalla Centrale allo schianto. La carrozzina finita sul dito del piede e l’allarme dopo l’urto: "Male, male"

