L’ambasciatore di Israele in Italia ha dichiarato che il regime in Iran è una macchina di morte e distruzione, definendolo un regime terrorista. Ha inoltre affermato che l’operazione condotta è inevitabile. Il rappresentante diplomatico ha inviato queste parole in un intervento sulla posizione di Tel Aviv riguardo al conflitto.

Riceviamo e pubblichiamo dall’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, un intervento sulla linea di Tel Aviv sul conflitto. La Chiesa del Santo Sepolcro e adiacenti siti sacri alle grandi religioni monoteiste sono stati colpiti da un missile iraniano esploso su Gerusalemme. Cristiani, musulmani ed ebrei, cittadini del Medio Oriente e di tutto il mondo sono sotto il fuoco indiscriminato dell’Iran, che, in spregio alla legge della guerra, colpisce deliberatamente obiettivi civili. Analizzando la condotta passata e presente del regime iraniano, si comprendono appieno le ragioni per cui l'Operazione americano-israeliana si è resa essenziale e il motivo per cui è stata lanciata in questo preciso momento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ambasciatore di Israele: “In Iran regime terrorista, una macchina di morte e distruzione. Operazione inevitabile”

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